Il Bologna ha vinto 1-0 contro il Sassuolo nel match valido per la 29ª giornata di Serie A, giocato in trasferta. Dallinga ha segnato il gol decisivo. Nel frattempo, il Pisa ha battuto il Cagliari 3-1 in una partita della stessa giornata.

Il Bologna ha battuto per 1-0 in trasferta il Sassuolo, nel derby emiliano valido per la 29a giornata di Serie A. Tre punti preziosi per la squadra di Vincenzo Italiano che riscatta il ko interno contro il Verona della settimana scorsa e si porta a quota 42 punti in classifica a -9 dal sesto posto. Secondo ko di fila, invece, per i neroverdi di Fabio Grosso che restano a quota 38 e la settimana prossima faranno visita alla Juventus. Gli ospiti si impongono grazie alla rete di Dallinga arrivata dopo appena 6 minuti di gioco, il bomber olandese controlla un pallone vagante in area e di prima intenzione al volo batte il portiere avversario. I ritmi sono alti con occasioni da una parte e dall’altra, soprattutto con Orsolini e Pinamonti protagonisti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Serie A, Sassuolo-Bologna 0-1: Dallinga decide il derby emiliano. Il Pisa batte il Cagliari 3-1

Articoli correlati

Diretta gol Serie A LIVE: Dallinga decide Sassuolo Bologna, Pisa avanti contro il CagliariMercato Torino, Simeone torna in patria? Un club lo ha messo in cima alla lista! Juventus, infortunio Thuram: le condizioni del centrocampista...

Diretta gol Serie A LIVE: Dallinga decide Sassuolo Bologna, Pisa che dilaga contro il CagliariMercato Torino, Simeone torna in patria? Un club lo ha messo in cima alla lista! Moviola Sassuolo Bologna: gli episodi dubbi del match diretto da...

Altri aggiornamenti su Serie A Sassuolo Bologna 0 1 Dallinga...

Temi più discussi: SASSUOLO-BOLOGNA: prelazione a prezzi ridotti per gli abbonati, vendita libera dal 10/3; Diretta Sassuolo-Bologna: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN; Pronostico Sassuolo-Bologna quote analisi 29 giornata Serie A; Sassuolo-Bologna: probabili formazioni e statistiche.

Il Bologna vince a Sassuolo ma si fa male Skorupski: allarme in vista della RomaI rossoblù di Italiano arrivano alla sfida dell'Olimpico nel migliore dei modi dopo aver ritrovato i tre punti in campionato, ma preoccupano le condizioni del portiere ... corrieredellosport.it

Italiano perde Skorupski ma vince la partita: col Sassuolo basta DallingaI voti del fantacalcio, la sintesi, il tabellino e i marcatori della partita Sassuolo - Bologna 0-1, valida per la 29ª giornata del campionato di Serie A. fantacalcio.it

SERIE A | In campo Sassuolo-Bologna #ANSA x.com

Formazioni ufficiali Sassuolo Bologna Le scelte di Grosso e Italiano facebook