Serie A oggi Como-Roma | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi, domenica 15 marzo, si gioca la partita di Serie A tra Como e Roma al stadio Sinigaglia. La squadra di Fabregas affronta i giallorossi in un match che potrebbe influenzare la corsa alla qualificazione in Champions League. L'incontro vede protagonisti due club impegnati nella competizione nazionale e si svolge in un contesto di grande interesse per la classifica.

(Adnkronos) – Torna la Serie A con Como-Roma. Oggi, domenica 15 marzo, la squadra di Fabregas ospita i giallorossi al Sinigaglia in uno scontro diretto con vista Champions League. I lombardi arrivano dal successo nell'ultimo turno contro il Cagliari, valso l'aggancio al quarto posto (a 58 punti) proprio alla squadra di Gasperini, reduce da una sconfitta contro il Genoa. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Como-Roma, in campo alle 18: COMO (4-2-3-1) Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Baturina, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. All. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Como-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partitaComo-Roma si gioca oggi, domenica 15 marzo, alle ore 18: appuntamento allo stadio Sinigaglia. In TV il match sarà visibile sugli schermi di Sky e DAZN. fanpage.it

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Serie A, in campo Napoli-Lecce: sfida testa-coda Inter-Atalanta 1-1. Alle 20.45 Udinese-Juventus. Domenica Verona-Genoa, Como-Roma, Lazio-Milan. Il Toro ha battuto 4 a 1 il Parma. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2 facebook

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