Lazio-Como, in programma oggi, chiude la 21a giornata di Serie A. La partita si svolge con orario e dettagli da confermare, e rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di migliorare la propria posizione in classifica. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità per seguire l’incontro, che si preannuncia equilibrato dopo le recenti prestazioni di entrambe le squadre.

Lazio-Como è il match che chiude la 21a giornata di Serie A. I lariani sono a caccia della vittoria dopo una sconfitta (contro il Milan) e un pareggio rimediati nelle ultime due sfide. La squadra di Cesc Fabregas è al sesto posto della classifica con 34 punti e occupa lo spot che le garantirebbe l’accesso alla Conference League. I biancocelesti, invece, sono noni con 28 punti e arrivano a questo appuntamento dopo i tre punti raccolti a Verona l’11 gennaio scorso. Lazio-Como: probabili formazioni. Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lazio-Como oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Serie A, oggi Inter-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla

Lazio-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - Como gara valida per la 21ª giornata di campionato e in programma oggi alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in streaming su Dazn. tuttosport.com