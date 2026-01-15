Como-Milan oggi in Serie A | orario probabili formazioni e dove vederla
Como-Milan, match valido per il recupero della 16ª giornata di Serie A, si disputerà questa sera alle ore 20 allo stadio Sinigaglia. In questa occasione, si analizzeranno orario, probabili formazioni e modalità di visione dell’incontro, offrendo un quadro completo per gli appassionati che desiderano seguire la partita in modo diretto e informato.
Como-Milan questa sera chiude il recupero della 16a giornata di Serie A. I lariani oggi, giovedì 15 gennaio, ospitano i rossoneri allo stadio Sinigaglia alle ore 20.45. Match fondamentale per la corsa scudetto della squadra di Massimiliano Allegri e anche per Cesc Fabregas che sogna la qualificazione a una competizione europea. Il Milan al momento è secondo in classifica a quota 40, a pari punti con il Napoli che mercoledì ha pareggiato 0-0 in casa contro il Parma. Il Como, invece, è sesto con 34 punti, unico slot che garantirebbe la partecipazione alla prossima Conference League. Como-Milan: probabili formazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it
COMO-MILAN: FUORI PULISIC Per la gara di stasera, mister #Allegri sembra intenzionato a schierare dal primo minuto Rafa #Leão e Christopher #Nkunku Christian #Pulisic dovrebbe invece partire dalla panchina per poi entrare nella ripresa facebook
Verso Como-Milan: Fofana in vantaggio su Loftus-Cheek x.com
