Como-Milan, match valido per il recupero della 16ª giornata di Serie A, si disputerà questa sera alle ore 20 allo stadio Sinigaglia. In questa occasione, si analizzeranno orario, probabili formazioni e modalità di visione dell’incontro, offrendo un quadro completo per gli appassionati che desiderano seguire la partita in modo diretto e informato.

Como-Milan questa sera chiude il recupero della 16a giornata di Serie A. I lariani oggi, giovedì 15 gennaio, ospitano i rossoneri allo stadio Sinigaglia alle ore 20.45. Match fondamentale per la corsa scudetto della squadra di Massimiliano Allegri e anche per Cesc Fabregas che sogna la qualificazione a una competizione europea. Il Milan al momento è secondo in classifica a quota 40, a pari punti con il Napoli che mercoledì ha pareggiato 0-0 in casa contro il Parma. Il Como, invece, è sesto con 34 punti, unico slot che garantirebbe la partecipazione alla prossima Conference League. Como-Milan: probabili formazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Como-Milan oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Serie A, oggi Inter-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Serie A, oggi Inter-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Como-Milan, oggi Serie A. Orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming; Serie A, Inter-Lecce 1-0 e i nerazzurri vanno in fuga; Le probabili formazioni di Como-Milan, recupero della 16^giornata di serie A; Como-Milan, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni del recupero.

Como-Milan, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni del recupero - Il Milan è ospite in casa del Como per il recupero della 16esima giornata, spostata a causa della Supercoppa: dove vedere la partita e le scelte dei due ... fanpage.it