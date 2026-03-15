Sentiero del Tidone | 15mila euro per 69 km di natura salvata

Al ristorante San Giorgio a Genepreto, nel cuore dell’Alta Val Tidone, si è tenuta la cena annuale durante la quale sono stati presentati i risultati economici del 2025. Nel frattempo, è stato annunciato che 15mila euro saranno destinati al Sentiero del Tidone, un percorso di circa 69 chilometri dedicato alla tutela e alla valorizzazione della natura locale.

Nel ristorante San Giorgio a Genepreto, cuore pulsante dell’Alta Val Tidone, si è svolta la cena annuale che ha sancito i risultati economici del 2025. L’associazione Sentiero del Tidone Aps ha presentato un bilancio consuntivo approvato all’unanimità dai presenti. Le uscite per la manutenzione ordinaria e straordinaria hanno superato i quindicimila euro nel corso dell’anno trascorso. Questo sforzo economico riflette l’impegno concreto per mantenere percorribili i 69 chilometri del sentiero lungo il torrente Tidone. La contabilità trasparente di un progetto territoriale. Il tesoriere Carlo Mori ha dettagliato le voci di entrata che sostengono il sodalizio valtidonese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sentiero del Tidone: 15mila euro per 69 km di natura salvata Articoli correlati Sentiero del Tidone, il bilancio: «Quasi la totalità delle uscite per manutenzione percorso, oltre 15mila euro»La cena annuale di presentazione del consuntivo 2025, votato all’unanimità: circa 13mila euro il totale complessivo delle entrate Il Ristorante San... 15 marzo: 16 km tra vigneti e storia nella Val TidoneDomenica 15 marzo si terrà un’escursione lungo la Via degli Abati, un percorso che collega Pavia a Pontremoli attraversando l’Appennino Emiliano.