Ex Sacro Cuore a giugno apre la Casa di Comunità | polo dell’infanzia a settembre intervento concluso entro la primavera 2028

A Bergamo, entro giugno sarà inaugurata la nuova Casa di Comunità, che garantirà servizi sanitari e sociali alla cittadinanza. A partire da settembre, inoltre, entrerà in funzione il polo dell’infanzia, destinato a diventare un punto di riferimento per le famiglie. L’intervento relativo a questi progetti si concluderà entro la primavera del 2028.

Terminati i lavori interni sui 2.200 metri quadrati che il Comune ha acquistato da Near Sgr: gli spazi del poliambulatorio saranno ceduti in comodato d’uso all’Asst Papa Giovanni XXIII. Il cantiere si concluderà con la realizzazione degli alloggi protetti, di una residenza per disabili e di 28 appartamenti destinati al mercato libero Bergamo. Entro il mese di giugno apriranno le attività della Casa di Comunità, a settembre il polo dell’infanzia: avanza il cantiere all’ex Istituto del Sacro Cuore, in via dei Ghirardelli, oggetto di un importante intervento di rigenerazione urbana e, come ha tenuto a puntualizzare l’assessora alle Politiche sociali Marcella Messina, anche umana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Monterosso, si demolisce il vecchio nido. A settembre apre l’asilo all’ex Sacro Cuore

Leggi anche: Casa di Comunità e asilo nell’ex Sacro Cuore, slitta ancora la consegna degli spazi: “Agibilità a inizio febbraio”

Una selezione di notizie su Sacro Cuore.

Temi più discussi: Sacro Cuore, al cinema di Pradamano storia e testimonianze dell’amore di Gesù; Castelletto, l’ex Sacro Cuore venduto a un’immobiliare: in arrivo residenze di lusso; Sacro Cuore batte Hollywood. L'imperscrutabile gloria del cinema religioso (di A. Marrocco); Il film religioso Sacro Cuore batte Hollywood al botteghino con incassi record.

Ex Sacro Cuore, a giugno apre la Casa di Comunità: polo dell’infanzia a settembre, intervento concluso entro la primavera 2028Terminati i lavori interni sui 2.200 metri quadrati che il Comune ha acquistato da Near Sgr: gli spazi del poliambulatorio saranno ceduti in comodato d'uso all'Asst Papa Giovanni XXIII. Il cantiere si ... bergamonews.it

Sacro cuore o del cinema che converte. Il racconto di CiccottiDa quando la televisione ha sviluppato il genere inchiesta/reportage, il documentario classico che, sino agli anni Sessanta, vedevamo al cinema, è scomparso dalle sale. Raramente distributori ed eserc ... formiche.net

Giornata da professore per #Gasperini: alle 17.30 l'incontro all'Università Cattolica del Sacro Cuore #ASRoma x.com

Le iniziative dell'azienda ospedaliera universitaria e dell'ospedale Sacro Cuore di Negrar - facebook.com facebook