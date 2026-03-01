Fa il pieno d’alcol brucia il semaforo rosso e non si ferma all’alt della polizia | arrestato dopo essersi schiantato sul marciapiede

Un uomo è stato arrestato a Milano dopo aver ignorato un semaforo rosso e aver tentato di scappare dalla polizia. Prima di essere fermato, ha causato un incidente schiantandosi sul marciapiede. Secondo quanto riferito, aveva bevuto molto prima di mettersi alla guida e non si è fermato nemmeno quando gli agenti hanno dato l’alt. La scena si è svolta sotto gli occhi dei vigili di Zona 8.

Milano, 1 marzo 2026 – Il rosso bruciato sotto gli occhi dei ghisa di Zona 8. La fuga al successivo alt. Lo schianto alla rotonda. L'alcoltest che fa segnare valori di tre volte superiori al limite massimo. E le manette. Così alle 8 di domenica primo marzo è stato arrestato il trentottenne G.C.I., nativo di Torre Annunziata: è finito in camera di sicurezza sulla base del nuovo comma 7 bis dell'articolo 192 del Codice della strada, appena introdotto dall'ultimo decreto Sicurezza del 24 febbraio. L'uomo è recidivo: nel recente passato, aveva già dovuto svolgere attività di pubblica utilità dopo essere stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fa il pieno d’alcol, brucia il semaforo rosso e non si ferma all’alt della polizia: arrestato dopo essersi schiantato sul marciapiede Non si ferma all'Alt della polizia e viene inseguita: bloccata poco dopo è risultata ubriaca, denunciataFiat Cinquecento non si ferma all'Alt dei poliziotti imposto in piazza Marconi ad Agrigento. Non si ferma all'alt, tenta di seminare contromano la polizia e si schianta contro le auto in sosta: arrestatoPur di seminare la volante della polizia ha imboccato una strada contromano, ma la folle corse di un automobilista, per fortuna, è stata fermata in... Una raccolta di contenuti su pieno. Temi più discussi: Ruba alcolici nel supermercato: arrestato 30enne; Philip John Casagrande, il benzinaio che fa il pieno di poesie; Coprifuoco notturno per la vendita di alcolici: la Croazia studia la stretta per negozi, benzinai e vendita online; I libri imperdibili del mese di febbraio: novità fresche di stampa per appassionati di lettura. Ruba alcolici nel supermercato: arrestato 30enneEntra come un normale cliente, fa il pieno di alcolici e poi cerca di uscire senza pagare la merce. msn.com L’alcol fa 20 mila morti l’anno in ItaliaÈ uno dei dati presentati in occasione dell’Alcohol Prevention Day, celebratosi ieri all’Istituto superiore di sanità. Preoccupano soprattutto giovani e anziani. Cresce il numero di alcol-dipendenti ... quotidianosanita.it Si sono affrontati sotto i portici. In pieno pomeriggio, si sono strattonati e colpiti e, quando sembrava che il... - facebook.com facebook Non ho mai avuto un dubbio al mondo. #StupidaSfortuna 9 pieno dal primo ascolto #Fulminacci x.com