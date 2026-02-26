Adriana Volpe, ospite a Non è la Tv, commenta il passaggio di Selvaggia Lucarelli al GfVip: "È l'apoteosi, sa dove pungere". E ricorda la sua edizione del 2020, quella in onda durante la pandemia: "Noi siamo entrati a gennaio, lasciando un mondo alle spalle sereno. Quando siamo usciti era un mondo irriconoscibile". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Selvaggia Lucarelli commenta il proscioglimento di Chiara Ferragni: “Resta colpevole di pubblicità ingannevole”

Leggi anche: Adriana Volpe e l’ultimo incontro con Maria Rita Parsi: “L’avevo vista 15 giorni fa, era affaticata ma sorridente”

Temi più discussi: Adriana Volpe a Non è la Tv commenta il passaggio di Selvaggia Lucarelli al GfVip: Lei è l'apoteosi; La Rai rimpiazza Adriana Volpe con Beppe Convertini, lei si ‘vendica’ e va al Grande Fratello: il retroscena; Adriana Volpe torna al Grande Fratello per colpa di Beppe Convertini; Adriana Volpe e Giovanni Muciaccia lanciano il rush finale del 51esimo Carnevale di Larino.

Adriana Volpe concorrente del Grande fratello vip 2026/ Ritorno nella casa dopo 6 anni dalla prima voltaAdriana Volpe, a distanza di sei anni, torna nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente dell'edizione 2026. ilsussidiario.net

Adriana Volpe: Il mio compagno Dario è un regalo della vita/ Pensavo che non mi sarei più innamorata…Adriana Volpe, ospite oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo, si è commossa parlando del suo compagno Dario. Quando le lacrime sono un piacevole luccichio nello sguardo non può che esserci di mezzo ... ilsussidiario.net

Adriana Volpe e Tina Cipollari al carnevale di Larino - facebook.com facebook