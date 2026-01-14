Lipomo unico Comune comasco tra i Plastic Free 2026 | premio nazionale per le buone pratiche ambientali
Lipomo si distingue come l’unico Comune della provincia di Como tra i “Plastic Free 2026”, riconoscimento di Plastic Free Onlus che premia le amministrazioni impegnate nella riduzione della plastica monouso e nella promozione di pratiche sostenibili. Questo importante riconoscimento evidenzia l’impegno del Comune nella tutela ambientale e nella lotta all’abbandono dei rifiuti, contribuendo a sensibilizzare la comunità verso un modello di sviluppo più responsabile.
Lipomo è l'unico Comune della provincia di Como inserito tra i "Plastic Free 2026", il riconoscimento assegnato da Plastic Free Onlus alle Amministrazioni che si distinguono nella lotta all'abbandono dei rifiuti, nella riduzione della plastica monouso e nell'adozione di buone pratiche sostenibili.
