Sei Nazioni 2026 la Francia batte l’Inghilterra a tempo scaduto e vince il torneo

Nel match decisivo del Sei Nazioni 2026, la Francia ha battuto l’Inghilterra a tempo scaduto allo Stade de France. La partita, molto combattuta, ha visto entrambe le squadre mettere in campo grande intensità e determinazione. La vittoria finale ha assegnato alla Francia il titolo del torneo, chiudendo così una giornata ricca di colpi di scena e grande spettacolo sportivo.

Una partita ricchissima di emozioni decide il Sei Nazioni 2026 di rugby: allo Stade de France di Parigi – Saint-Denis i padroni di casa della Francia vincono un match tiratissimo contro l’Inghilterra, battuta, in 14 contro 15 nel finale, con un piazzato a tempo scaduto, con il punteggio di 48-46, portando a casa il torneo, che ormai sembrava aver preso la strada dell’Irlanda. Nel primo tempo la Francia passa subito a condurre con la meta al 7? di Bielle-Biarrey, trasformata da Ramos, ma l’Inghilterra risponde già al 10? con la segnatura, non convertita, di Roebuck. I transalpini allungano al 13? con la seconda marcatura personale di Bielle-Biarrey, ancora trasformata da Ramos, ma gli ospiti replicano al 19? con la meta di Murley che vale il 14-10. 🔗 Leggi su Oasport.it

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