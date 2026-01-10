LIVE Musetti-Rublev 6-7 7-5 6-4 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | l’azzurro vince la maratona ed è n5 del mondo! Domani sarà doppia finale

Segui in tempo reale la partita tra Musetti e Rublev all’ATP di Hong Kong 2026, conclusa con la vittoria dell’azzurro in tre set. La sfida, lunga e impegnativa, ha confermato la crescita di Musetti, che si posiziona ora come numero 5 del mondo. Domani, il tennis italiano si prepara a due finali decisive. Restate aggiornati per tutte le novità e i risultati live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ALCARAZ 11:30 Si chiude qui la Diretta LIVE della bellissima semifinale di Hong Kong (HKG) che lancia un grande Lorenzo MUSETTI verso il best ranking di numero 5 del mondo. Un saluto sportivo! 11:29 Cinque ace contro sette per il russo. Il 76% di punti con la prima per Musetti contro il 74% del russo, mentre con la seconda 45% contro 51%. Musetti però mette il 74% di prime in campo contro il 65% del russo. Tra qualche ora Rublev giocherà la semifinale di doppio e potrebbe domani affrontare di nuovo il carrarino. Conto dei vincenti che recita 35-34 mentre i gratuiti 27-35. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Rublev 6-7, 7-5, 6-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince la maratona ed è n.5 del mondo! Domani sarà doppia finale Leggi anche: LIVE Musetti-Rublev 6-7, 4-5, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince un 8° game per cuori forti Leggi anche: LIVE Musetti-Rublev 5-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: primo sbandamento del russo e azzurro che torna nel 1° set Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Musetti-Rublev all'Atp Hong Kong, dove vedere in tv e streaming; LIVE Musetti-Rublev, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: semifinale con vista sulla top5. Si parte alle 8.30; Quando gioca Lorenzo Musetti contro Andrey Rublev in semifinale all'Atp 250 di Hong Kong? Programma, data, orario, precedenti e dove vederla in tv; ATP Hong Kong 2026: Rublev rimonta Wu e sfiderà Borges, per Musetti un avversario abbordabile ai quarti. LIVE Musetti-Rublev 6-7, 7-5, 6-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince la maratona ed è n.5 del mondo! Domani sarà doppia finale - ALCARAZ 11:30 Si chiude qui la Diretta LIVE della bellissima semifinale di Hong Kong ... oasport.it Musetti nella storia: batte Rublev e diventa numero 5 del mondo - La finale di Hong Kong gli consente l'ingresso nella top 5: quarto italiano di sempre dopo Pietrangeli, Panatta e Sinner ... gazzetta.it

LIVE! Musetti batte Rublev, va in finale a Hong Kong e si prende il n° 5 - ATP | Segui con noi LIVE la mattinata italiana con l'esibizione in Corea del Sud di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. ubitennis.com

Lorenzo #Musetti ha scelto il modo più rocambolesco, e quindi il più bello, per entrare per la prima volta tra i primi 5 tennisti al mondo Il carrarino rimonta Andrey Rublev 67(3)75 64 e vola in finale al torneo #ATP 250 di Hong Kong Comunque v x.com

HONG KONG: Musetti sotto di un set! Nonostante il grande recupero del break di svantaggio, Lorenzo si arrende al tie-break: Rublev alza il ritmo e chiude con 7-6(3) in 52 minuti. Servirà una rimonta nel secondo per l'azzurro. FORZA LORENZO - facebook.com facebook

