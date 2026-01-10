ATP Hong Kong 2026 Bublik piega Giron ed affronterà Musetti in finale

Alexander Bublik ha conquistato la finale dell’ATP Hong Kong 2026, battendo Marcos Giron in semifinale con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-2. Il kazako affronterà Lorenzo Musetti, che ha superato l’avversario statunitense. L’incontro di finale si svolgerà prossimamente, offrendo un confronto tra due talenti emergenti del circuito ATP.

Sarà il kazako Alexander Bublik l’avversario di Lorenzo Musetti nell’ultimo atto dell’ ATP 250 di Hong Kong: il numero 2 del seeding in semifinale piega la resistenza dello statunitense Marcos Giron, sconfitto con lo score di 3-6 6-4 6-2 in un’ora e 42 minuti di gioco. Nel primo set Bublik annulla tre palle break consecutive in apertura, ma poi nel quinto game è costretto a capitolare e perde la battuta a trenta. Giron allunga sul 3-2, scappa sul 4-2 e poi non concede occasioni di rientro al kazako, il quale, invece, cede il servizio a quindici anche nel nono gioco, con lo statunitense che al secondo set point incamera la frazione sul 6-3 in 36 minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

