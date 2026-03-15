Segavecchia è il giorno del rogo Prima il corteo storico in centro

Oggi si tiene a Cotignola la 575ª edizione della festa della Segavecchia, una delle celebrazioni più antiche dell’Emilia Romagna. La giornata inizia con un corteo storico che attraversa il centro, seguito dal rito del rogo. L’evento, che combina tradizione, cultura e intrattenimento, rappresenta una ricorrenza radicata nel territorio e coinvolge la comunità locale.

Si conclude oggi a Cotignola, la 575^ edizione della festa della Segavecchia, inserita tra i carnevali storici dell’ Emilia Romagna, unendo tradizione, cultura e intrattenimento. Alle 11, dal piazzale della Pace, partirà il corteo storico dei figuranti, mentre alle 15.30, in piazza Vittorio Emanuele II, è in programma l’evento principale della giornata, ossia il corso mascherato della Vecchia, con gruppi in costume, rappresentanze di alunni delle scuole di Cotignola e Barbiano, figuranti, musici e sbandieratori della Contrada del Ghetto di Lugo. La giornata si concluderà con il lancio della bambolina, la lettura della sentenza e il rogo della Vecchia, atto finale della festa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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