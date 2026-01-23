Rogo della Giubiana | falò corteo storico e spettacoli a Cantù

Il Rogo della Giubiana a Cantù è un evento tradizionale che si svolge l’ultimo giovedì di gennaio, quest’anno il 29, a partire dalle 20. La manifestazione comprende un falò, un corteo storico e vari spettacoli, offrendo un’occasione per riscoprire le radici culturali della comunità locale in un’atmosfera di condivisione e tradizione.

Cantù si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione locale: l’ultimo giovedì di gennaio torna la Giubiana, in programma giovedì 29 gennaio a partire dalle ore 20.45. Il rito del rogo della castellana animerà il centro cittadino, confermandosi come uno degli eventi.🔗 Leggi su Quicomo.it Falò di Sant’Antonio e della Giubiana, via libera da Regione LombardiaRegione Lombardia ha approvato una delibera che consente lo svolgimento dei tradizionali falò di Sant’Antonio e della Giubiana, in deroga alle normative sulla qualità dell’aria. Leggi anche: Confeugo, corteo storico e falò. In piazza Salis e Bampi di “A Compagna” Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Falò di Sant’Antonio, via libera anche in Brianza: ecco dove si accendono; La Brianza accende i falò per bruciare la Giubiana: significato e storia della tradizione lombarda; Giubiana 2026 vicino Milano: roghi, date e dove andare; Rogo della Giubiana: falò, corteo storico e spettacoli a Cantù. Seregno accende la tradizione: il grande rogo della GiubianaNell’ultimo sabato di gennaio la Brianza si stringe attorno a una delle sue tradizioni più sentite. Nell’ultimo sabato di gennaio la Brianza si stringe attorno a una delle sue tradizioni più sentite: ... mbnews.it La tradizione della Giubiana in centro: il grande rogo, ma no ai fuochi d’artificioCantù. Giovedì 29 in piazza Garibaldi torna il corteo storico con la lettura della sentenza. L’assessore Girgi: «Momento molto atteso in città, unisce memoria e partecipazione» ... laprovinciadicomo.it Giovedì #29gennaio torna il tradizionale Rogo della #Giubiana. Programma Ore 20.45 partenza del corteo storico da Parco Martiri delle Foibe, direzione via Matteotti; Ore 21.00 circa arrivo in piazza Garibaldi e lettura della sentenza che condan - facebook.com facebook

