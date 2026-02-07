Giorno del ricordo domenica corteo in centro | come cambia la viabilità

Domenica a Viterbo ci sarà un corteo nel centro città per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. La manifestazione ha portato alla modifica della viabilità, con alcune strade chiuse al traffico e percorsi alternativi. La città si prepara a ricordare con momenti di commemorazione e partecipazione popolare.

Viterbo celebra il Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale. L'evento commemorativo, organizzato dal Comitato 10 Febbraio, con il patrocinio del Comune di Viterbo, si terrà domani 8 febbraio, a partire dalle ore 10,30, orario.

