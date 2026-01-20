Se a scuola ci vai col taser come fai a controllare 3.500 studenti che al mattino entrano a scuola?

L’incidente avvenuto a La Spezia, in cui uno studente è stato ucciso all’interno di una scuola, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza negli ambienti scolastici. Come garantire un controllo efficace su grandi gruppi di studenti senza ricorrere a misure eccessive? Questa vicenda solleva questioni più profonde riguardo alle strategie di prevenzione e sicurezza nelle scuole italiane.

L’episodio accaduto a La Spezia che ha visto uno studente ucciso con una coltellata, dentro una scuola, ha riportato l’attenzione su questioni più ampie: non è solo una vicenda di cronaca. È qualcosa che continua a generare domande, incertezze, confronti quotidiani tra chi vive la scuola e chi la governa. Le misure annunciate dal governo stanno per essere formalizzate, ma non mancano i contrasti, a partire dai metaldetector nelle scuole a rischio. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Oggi i compagni del ragazzo ucciso sono entrati a scuola e sono corsi fuori dall’istituto piangendo, dopo pochi minuti: “Abbiamo bisogno di aiuto, rivedere il posto dove Aba è stato ucciso è un incubo”. - facebook.com facebook