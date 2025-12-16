In queste ultime ore è esploso un caso mediatico che sta facendo il giro del web. A provocarlo, è stata l’ultima puntata di Falsissimo, il format ideato e condotto da Fabrizio Corona, dal titolo Il prezzo del successo. Nel corso del video, come riportato da Fanpage, l’ex fotografo dei vip ha fatto alcune dichiarazioni piuttosto pesanti nei confronti di Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip e figura centrale della televisione italiana. Secondo quanto affermato da Corona, Signorini avrebbe intrattenuto nel corso degli anni presunti flirt e rapporti intimi con diversi uomini, alcuni dei quali sarebbero poi diventati concorrenti del reality show di Canale 5 da lui presentato. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

© Nonsolo.tv - “Se non ci vai a letto non vai in tv”: Le accuse di Corona a Signorini a Falsissimo

Leggi anche: “Se non ci vai a letto non vai in tv”: Le accuse di Corona a Signorini a Falsissimo

Leggi anche: Corona all’attacco di Signorini: «Appari in tv solo se ci vai a letto»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Corona accusa Signorini: Esiste un sistema per entrare al Grande Fratello; Se non vai a letto con Alfonso Signorini non lavori in televisione: l’accusa di Fabrizio Corona; Fabrizio Corona e il “sistema Signorini” per entrare al GF: “Se non vai a letto con lui non lavori in TV”; Corona Signorini : Shock Se Non Vai a Letto Con Lui Non Lavori in TV, Il Sistema Del Grande Fratello Esplode!.

“Se non vai a letto con lui, non lavori in tv”: il “sistema Signorini” raccontato da Corona è sempre esistito e non rende automaticamente tutti vittime - Dopo l’esplosione del #MeToo è difficile credere che qualcuno non sappia come funziona lo star system (e gli scrittori lo raccontano da almeno sessant’anni), quindi quando sentiamo Corona che parla de ... mowmag.com