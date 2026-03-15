Se le nozze sono ’vip’ il territorio ci guadagna

Nel 2025, la zona tra Empoli e Montespertoli è stata scelta ancora una volta da star dello spettacolo e influencer per celebrare i propri matrimoni. La

Non è una novità. Anche nel 2025 la nostra "Wedding Valley" ha conquistato personaggi dello spettacolo e star dei social, che hanno scelto le campagne tra Empoli e Montespertoli come scenario per il loro "sì". Tra le nozze più chiacchierate dell’anno c’è stato il matrimonio dell’attore pratese Luca Calvani con il compagno Alessandro Franchini, celebrato il 29 settembre all’Antica Fattoria di Paterno, sulle colline di Montespertoli. Insieme da quasi dieci anni, i due si sono sposati circondati da amici, parenti e da diversi volti noti dello spettacolo: Stefania Orlando, Amanda Lecciso, Iago Garcia, Helena Prestes, Javier Martinez, tutti protagonisti della passata edizione del Gf Vip. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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