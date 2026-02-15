Se vince il Sì al referendum Giustizia ci guadagna il cittadino
Il risultato del referendum sulla Giustizia influenzerà direttamente i diritti dei cittadini, perché le decisioni prese cambieranno le regole del sistema giudiziario. Se prevale il
Al referendum sulla Giustizia si potrà votare in un modo o nell’altro, in maniera legittima. La cosa che non andrebbe fatta è invece quella di demonizzare una delle due parti. Eppure, le ultime dichiarazioni dell’idolo del fronte del No, il procuratore di Napoli Nicola Gratteri - il quale ha detto che per il fronte del Sì sono schierati imputati e massoni - non lasciano spazio a dubbi in tal senso. L’idea di essere inquisiti, cosa che può capitare a chiunque (questo è fondamentale ricordarlo!), da qualcuno che divide il mondo in questo modo così generico e brutale sulla base di scelte di natura politica, deve terrorizzarci. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Anno giudiziario, Mantovano a Napoli: Se vince il Sì al referendum non ci sarà l’Apocalisse
Durante l’apertura dell’anno giudiziario, Mantovano ha visitato Napoli e ha detto che se il Sì al referendum vince, non ci sarà nessuna apocalisse.
Referendum sulla giustizia il 22 e 23 marzo: il quesito, il quorum, cosa succede se vince il "sì" o il "no"
Il referendum sulla giustizia si terrà il 22 e 23 marzo 2026, come stabilito dal Consiglio dei ministri.
Referendum Giustizia, Travaglio: Cambia in peggio per i cittadini
È infondato sostenere, come ha fatto Gratteri, che se vince il Sì la giustizia favorirà gli imputati ricchi con importanti avvocati. Con la separazione delle carriere, il modello accusatorio e la natura del processo restano invariati. E rimarrà il patrocinio statale. facebook
