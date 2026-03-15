Sda Bocconi premia PhotoSì | l’azienda riminese tra le migliori small company d' Italia

PhotoSì, azienda riminese, è stata riconosciuta come una delle migliori small company d’Italia dalla Sda Bocconi nel corso della nona edizione del Best Performance Award. L’edizione, intitolata “Sustainability for Growth”, si svolge in un contesto di mercato caratterizzato da volatilità e grandi trasformazioni. La premiazione evidenzia il ruolo crescente della sostenibilità come elemento strategico per le imprese.

In un contesto internazionale definito da volatilità, incertezza e grandi trasformazioni in atto, la nona edizione del Best Performance Award (Bpa), Sustainability for Growth promosso da Sda Bocconi School of Management conferma il ruolo centrale della sostenibilità come leva strategica per la competitività e la resilienza delle imprese italiane. L’appuntamento annuale del Bpa ha infatti valorizzato le organizzazioni in grado di anticipare i rischi, cogliere nuove opportunità e sviluppare modelli strategici, flessibili e orientati al futuro. Tra le aziende premiate in questa edizione, anche la riminese PhotoSì Spa, azienda romagnola, leader... 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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