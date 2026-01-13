L' azienda agricola Specogna è stata votata tra le migliori d' Italia

L'azienda agricola Specogna, situata sulle colline di Rocca Bernarda a Corno di Rosazzo, è riconosciuta tra le migliori d'Italia. Gestita da Cristian e Michele Specogna, terza generazione di vignaioli, rappresenta un esempio di eccellenza nel settore agricolo e vitivinicolo friulano. La loro attenzione alla qualità e alle tradizioni contribuisce a consolidare la reputazione di questa realtà a livello nazionale e internazionale.

