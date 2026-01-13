L' azienda agricola Specogna è stata votata tra le migliori d' Italia

L'azienda agricola Specogna, situata sulle colline di Rocca Bernarda a Corno di Rosazzo, è riconosciuta tra le migliori d'Italia. Gestita da Cristian e Michele Specogna, terza generazione di vignaioli, rappresenta un esempio di eccellenza nel settore agricolo e vitivinicolo friulano. La loro attenzione alla qualità e alle tradizioni contribuisce a consolidare la reputazione di questa realtà a livello nazionale e internazionale.

Cristian e Michele Specogna, terza generazione della famiglia di vignaioli che ha radici sulle colline di Rocca Bernarda a Corno di Rosazzo, sono tra le eccellenze friulane in Italia e nel mondo. I due fratelli, infatti, hanno ricevuto a Roma l’importante riconoscimento del premio America. 🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

L’azienda Specogna riceve il premio Agricoltura 2026 - I fratelli friulani Cristian e Michele Specogna premiati alla Camera dei Deputati nell’ambito del prestigioso evento organizzato dalla Fondazione Italia USA ... nordest24.it

