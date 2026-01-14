Scuole superiori a Palermo e provincia 14 nuovi indirizzi di studio nel 2026-2027

A Palermo e provincia, per l'anno scolastico 2026-2027, saranno introdotti 14 nuovi indirizzi di studio nelle scuole superiori. Questa novità amplia le possibilità di scelta per gli studenti siciliani, che potranno optare tra circa quaranta percorsi formativi diversi. L'iniziativa mira a rispondere alle esigenze di formazione e a favorire un’offerta educativa più articolata e aggiornata rispetto al passato.

Dal prossimo anno scolastico gli studenti siciliani potranno scegliere tra una quarantina di nuovi indirizzi di studio nelle scuole secondarie di secondo grado in aggiunta a quelli già esistenti. Saranno 21 i corsi serali e cinque quelli destinati agli adulti. In particolare, 14 nuovi indirizzi.

