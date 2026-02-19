Scuole chiuse per maltempo e allerta meteo arancione e gialla domani 20 febbraio | l’elenco dei comuni

Il maltempo ha portato alla chiusura delle scuole in molte zone del Sud Italia domani, 20 febbraio 2026, a causa delle allerte meteo arancione e gialla. La Protezione civile ha segnalato condizioni di forte vento e pioggia intensa in sei regioni, spingendo le autorità locali a sospendere le lezioni. Tra i comuni interessati ci sono alcune città in Calabria e Campania, dove si temono possibili disagi e rischi per la sicurezza di studenti e insegnanti. La decisione si basa sulle previsioni di condizioni atmosferiche avverse.

L'elenco delle scuole chiuse domani, venerdì 20 febbraio 2026, per maltempo. Stop alle lezioni in alcuni comuni di Calabria e Campania per allerta meteo arancione e gialla emessa dalla Protezione civile in sei regioni.