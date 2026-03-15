Allerta meteo scuole chiuse lunedì 16 marzo | stop alle lezioni in diversi comuni di Sicilia e Calabria ELENCO IN AGGIORNAMENTO
Lunedì 16 marzo, scuole chiuse in diversi comuni di Sicilia e Calabria a causa di un’allerta meteo. La regione meridionale e insulare è interessata da precipitazioni sparse e temporali, accompagnati da forti raffiche di vento e mari molto mossi. La decisione di sospendere le lezioni riguarda specificamente alcune zone, mentre l’elenco delle località interessate sarà aggiornato nei prossimi giorni.
Nuova ondata di maltempo sull'Italia meridionale e insulare con precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, forti raffiche di vento e mari molto mossi sull’intero territorio regionale. Domani, lunedì 16 marzo, è allerta meteo arancione in Calabria e Sicilia e allerta gialla in Basilicata e Puglia secondo il bollettino della Protezione Civile. Dopo la giornata molto perturbata di lunedì, anche martedì 17 e mercoledì 18 dovrebbero risultare caratterizzati da piogge persistenti, con fenomeni spesso abbondanti tra Sicilia e Calabria. Condizioni di maltempo si estenderanno anche a buona parte del Centro-Sud L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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