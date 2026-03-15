Allerta meteo scuole chiuse lunedì 16 marzo | stop alle lezioni in diversi comuni di Sicilia e Calabria ELENCO IN AGGIORNAMENTO

Lunedì 16 marzo, scuole chiuse in diversi comuni di Sicilia e Calabria a causa di un’allerta meteo. La regione meridionale e insulare è interessata da precipitazioni sparse e temporali, accompagnati da forti raffiche di vento e mari molto mossi. La decisione di sospendere le lezioni riguarda specificamente alcune zone, mentre l’elenco delle località interessate sarà aggiornato nei prossimi giorni.