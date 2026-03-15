In provincia, diverse scuole stanno affrontando un calo di iscrizioni, con quasi una decina di plessi in difficoltà nel raccogliere studenti per le prime classi. Le iscrizioni si sono concluse da giorni e i dati raccolti indicano una situazione preoccupante, che potrebbe portare alla chiusura di alcune strutture scolastiche. La situazione si presenta come un quadro di incertezza per il futuro di questi istituti.

Il dado è tratto e per alcune scuole della nostra provincia non è uscito un bel numero. Si sono chiuse ormai da giorni le iscrizioni, i numeri aprono uno scenario grigio. Il meno è il tratto comune, per la primaria, secondaria di primo grado (medie) e di secondo grado (superiori). Alle elementari i nuovi iscritti sono 1938, meno 129 rispetto allo scorso anno. Alle medie le iscrizioni sono 2.354, anche qui giù di 66 allievi sul 2025. Ultimo grado, le superiori. Gli iscritti sono 3.134, spariti 63 alunni. Morale, i nuovi iscritti negli istituti della città e della provincia sono stati 7.426, con un saldo negativo di 258 studenti. Con questi numeri si aprono prospettive non certo rosee per alcuni plessi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scuola, giù le iscrizioni: "Quasi una decina di plessi in affanno a formare le prime. E’ lo spettro della chiusura"

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