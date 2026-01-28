Iscrizioni 2026 27 | domande solo per le prime classi per le altre automatico Cambio scuola su richiesta alla segreteria

Entro le 20 di venerdì 14 febbraio, genitori e studenti possono inoltrare le domande di iscrizione per il prossimo anno scolastico. Le richieste sono obbligatorie solo per le prime classi, mentre per le altre il passaggio avviene in modo automatico. Chi desidera cambiare scuola deve fare richiesta alla segreteria.

C’è tempo fino alle ore 20 del 14 febbraio 2026 per presentare le iscrizioni per l’anno scolastico 202627. La procedura si svolge online tramite la piattaforma Unica, tranne che per la scuola dell’infanzia, dove resta valida la modalità cartacea. Le iscrizioni online riguardano solo gli alunni che vanno alle classi prime (della scuola primaria e secondaria)? Sì. Per gli alunni che già frequentano una classe diversa dalla prima non occorre effettuare alcuna iscrizione per il prossimo anno scolastico. L’iscrizione alle classi successive alla prima viene fatta d’ufficio dalla scuola frequentata e, nel caso in cui si voglia cambiare scuola, non occorre fare l’iscrizione online ma è necessario contattare la segreteria della scuola attualmente frequentata.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Iscrizioni 2026/27

Sono aperte le iscrizioni alle prime classi per l’anno scolastico 20262027.

Scopri tutto quello che c’è da sapere sulle iscrizioni scuola 202627: materiali, FAQ e scadenze.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Iscrizioni 2026/27

Argomenti discussi: Iscrizione prima classe 2026-2027: domanda entro il 14 febbraio 2026. Indicazioni per ogni grado [LO SPECIALE]; Iscrizioni Scuole Infanzia Comunali a.s. 2026/27; Iscrizioni 2026/27, come e quando le famiglie sanno se la domanda è stata accettata?; Aperte le iscrizioni alle scuole di infanzia comunali per l’anno scolastico 2026/27.

Scuola, via alle iscrizioni 2026-27: guida completa per le famiglie tra scadenze e domandeLa corsa alle iscrizioni scolastiche per l’anno scolastico 2026-27 è entrata nel vivo. Da oltre una settimana famiglie e studenti sono alle prese con la scelta della scuola e con le procedure stabilit ... ilgiorno.it

Iscrizioni scuola 2026/27: le domande non sono accolte in base all’ordine di arrivo, si possono presentare anche l’ultimo giornoC’è tempo fino al 14 febbraio 2026 (ore 20) per presentare le domande di iscrizione alle scuole per l’anno scolastico 2026/27. La procedura, per tutti gli ordini di scuola tranne l’infanzia, si svolge ... orizzontescuola.it

Sono aperte le ' ' /. Le iscrizioni sono riservate ai bambini nati nel 2023. Le domande potranno essere presentate entro il 14 febbrai - facebook.com facebook

Scuola 2026/27: al via le iscrizioni Domande aperte dal 13/01 al 14/02 (ore 20). Infanzia: online sul portale del Comune. Primaria e Secondarie: solo su Piattaforma Unica Ministeriale (accesso con SPID/CIE). Info sui siti istituzionali. #Scuola #Istru x.com