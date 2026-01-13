Scuola aperte le iscrizioni alle prime classi per l’anno scolastico 2026 2027

Sono aperte le iscrizioni alle prime classi per l’anno scolastico 2026/2027. La procedura è attiva dal oggi fino al 14 febbraio 2026, consentendo alle famiglie di completare le iscrizioni in modo semplice e tempestivo. È importante rispettare le scadenze per garantire l’accesso alle scuole desiderate. Per ulteriori dettagli sulle modalità di iscrizione, si consiglia di consultare il sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione.

Tempo di lettura: 2 minuti Da oggi e fino al 14 febbraio 2026 sono aperte le iscrizioni alle prime classi per l'anno scolastico 20262027. Le domande per il I e il II ciclo di istruzione potranno essere presentate online, attraverso la piattaforma Unica, all'indirizzo: https:unica.istruzione.gov.ititorientamentoiscrizioni. La modalità online è prevista anche per le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e alle scuole paritarie che, su base volontaria, aderiscono alla modalità telematica. L'accesso alla piattaforma Unica avviene tramite credenziali Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), Cie (Carta di Identità Elettronica), Cns (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

