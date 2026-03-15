Scuola e mancanza di rispetto | il punto di Sabrina Ferilli

Le parole di Sabrina Ferilli riaccendono il dibattito sulla scuola italiana. Intervistata durante la presentazione del film Notte prima degli esami 3.0, l’attrice ha espresso una riflessione netta sul mondo dell’istruzione. Alla domanda su cosa manchi oggi nelle aule, la sua risposta è stata chiara: il rispetto. La riflessione di Sabrina Ferilli nasce durante la promozione del nuovo film dedicato al mondo della scuola e all’esame di maturità. Nella pellicola l’attrice interpreta una docente severa soprannominata “la Belva”, figura che richiama il celebre professore interpretato da Giorgio Faletti nel film originale del 2006. Proprio parlando del ruolo degli insegnanti, Ferilli ha sottolineato come la scuola resti uno dei luoghi centrali per la formazione civile dei giovani. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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