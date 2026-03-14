Sabrina Ferilli | A scuola manca il rispetto

Sabrina Ferilli ha affermato che nelle scuole italiane manca il rispetto. La questione del rapporto tra studenti e insegnanti, e il dialogo tra diverse generazioni, torna a essere discussa, anche attraverso il cinema. La attrice ha sottolineato come questi aspetti siano centrali nel dibattito pubblico attuale. La discussione si concentra sulle dinamiche all’interno delle scuole e sull’importanza del rispetto reciproco.

Il rapporto tra scuola, rispetto e dialogo tra generazioni torna al centro del dibattito pubblico anche attraverso il cinema. In un’intervista rilasciata a FqMagazine, Sabrina Ferilli ha riflettuto sul clima che si respira oggi nelle aule scolastiche, in occasione dell’uscita del film Notte prima degli esami 3.0, diretto dall’esordiente Tommaso Renzoni e in sala dal 19 marzo 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Sabrina Ferilli: “Cosa manca alla scuola oggi? Il rispetto. Un’insegnante ha delle responsabilità e deve essere attenta, pignola, osservatrice, ma anche integerrima con i propri alunni”Nel 2006 al cinema è esploso al boxoffice “Notte prima degli esami” di Fausto Brizzi, con Giorgio Faletti, Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi. Leggi anche: Sabrina Ferilli: “La scuola ha bisogno di più rispetto” Altri aggiornamenti su Sabrina Ferilli Temi più discussi: Sabrina Ferilli: A scuola oggi manca il rispetto. Il docente ha responsabilità; Sabrina Ferilli: Alla scuola oggi manca il rispetto; Sabrina Ferilli professoressa belva al cinema: Cosa manca alla scuola? Il rispetto; Notte prima degli esami 3.0, Sabrina Ferilli torna in cattedra: Oggi abbraccio la me ragazza, la guardo con grande tenerezza e comprensione. Il nuovo film dal 19 marzo. Sabrina Ferilli: Cosa manca alla scuola oggi? Il rispettoL'attrice racconta il suo ruolo nel remake del film cult e riflette su cosa manchi oggi alla scuola italiana: 'Il rispetto' ... ilfattoquotidiano.it Notte prima degli esami 3.0, Sabrina Ferilli torna in cattedra: Oggi abbraccio la me ragazza, la guardo con grande tenerezza e comprensione. Il nuovo film dal 19 marzoSabrina Ferilli e Tommaso Cassissa presentano Notte prima degli esami 3.0, riflettendo sull'importanza della scuola, sulle fragilità giovanili e sul ruolo complesso degli insegnanti odierni ... orizzontescuola.it Sabrina Ferilli, svolta di primavera: cambio di look radicale, la reazione del pubblico (FOTO) - facebook.com facebook