Sabrina Ferilli | La scuola ha bisogno di più rispetto

L’attrice torna al cinema interpretando un insegnante nel film “Notte prima degli esami 3.0”, una nuova versione della saga dedicata agli studenti e alla scuola. Durante un’intervista, Ferilli ha sottolineato la necessità di un maggiore rispetto nei confronti degli insegnanti e del ruolo che ricoprono nelle scuole italiane. La sua riflessione si concentra sull’importanza di riconoscere il valore della figura educativa.

Sabrina Ferilli, protagonista nel nuovo film "Notte prima degli esami 3.0", parla del suo ruolo di professoressa temibile e della sua visione sulla scuola italiana. La pellicola, che esce il 19 marzo 2026, segna il ritorno dell'iconico film di Fausto Brizzi, a vent'anni dal suo debutto, con un gruppo di liceali alle prese con la notte prima degli esami.

Sabrina Ferilli: “Cosa manca alla scuola oggi? Il rispetto. Un’insegnante ha delle responsabilità e deve essere attenta, pignola, osservatrice, ma anche integerrima con i propri alunni”Nel 2006 al cinema è esploso al boxoffice “Notte prima degli esami” di Fausto Brizzi, con Giorgio Faletti, Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi.

