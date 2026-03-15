Sabato 14 marzo 2026 alle 23:03, la Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione ha attivato lo scudo d’oro, un sistema di intercettazione finale. Questo dispositivo, denominato anche cannone cinese a 11 canne, ha l’obiettivo di proteggere le unità più strategiche. L’intervento riguarda un sistema che spara fino a 10.000 colpi, rafforzando le difese navali.

Sabato 14 marzo 2026, alle ore 23:03, la Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione rafforza le difese delle sue unità più preziose con un sistema d’intercettazione finale denominato scudo d’oro. Il dispositivo in questione è il Type 1130 Close-In Weapon System, una soluzione tecnologica progettata per creare una barriera di fuoco ravvicinata capace di neutralizzare minacce imminenti. Questo apparato si distingue per la sua capacità di generare una cortina di proiettili ad altissima cadenza, agendo come ultima linea di difesa quando i sistemi a lungo raggio falliscono. La necessità di tale protezione nasce dall’evoluzione costante dei missili antinave, che oggi sono più veloci e dotati di manovre evasive sempre più complesse. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scudo d’oro: il cannone cinese a 11 canne spara 10.000

Articoli correlati

Ecco lo “scudo d’oro” per le navi: come funziona il Ciws cineseLo hanno soprannominato “scudo d’oro” per la capacità di creare una barriera di fuoco ravvicinata attorno alle unità navali interessate.

Leggi anche: Scudo antidroni in Kuwait, l?Italia invia il super-cannone prodotto con i tedeschi