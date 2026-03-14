Ecco lo scudo d’oro per le navi | come funziona il Ciws cinese

È stato presentato un nuovo sistema di difesa cinese chiamato “scudo d’oro”, progettato per proteggere le navi. Questo sistema, noto come Ciws, è in grado di creare una barriera di fuoco ravvicinata intorno alle unità navali. La sua funzione principale è quella di intercettare e neutralizzare minacce a breve raggio, rafforzando la sicurezza delle imbarcazioni coinvolte.

Lo hanno soprannominato “ scudo d’oro ” per la capacità di creare una barriera di fuoco ravvicinata attorno alle unità navali interessate. Stiamo parlando del Type 1130 Close-In Weapon System, noto come CIWS, un dispositivo che coincide con uno dei sistemi di difesa di punto più avanzati sviluppati dall’ industria militare cinese. A che serve? Semplice: a proteggere le navi da guerra. Progettato per intercettare missili antinave nella fase terminale del loro volo, quando il tempo di reazione è ridotto a pochi secondi, il sistema si basa su un cannone rotante da 30 millimetri con undici canne, in grado di superare i 10.000 colpi al minuto. Si tratta di una potenza di fuoco che punta a saturare lo spazio davanti alla nave con una vera e propria cortina di proiettili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ecco lo “scudo d’oro” per le navi: come funziona il Ciws cinese Articoli correlati Leggi anche: Cipro, tutte le navi da guerra schierate dall'Europa (e arriva la portaerei francese De Gaulle): ecco lo scudo anti missili e droni L’Italia schiera Skynex: ecco come funziona il nuovo scudo antiaereo italianoL’Esercito Italiano ha significativamente potenziato le proprie capacità di difesa aerea a corto raggio con la consegna del primo sistema Skynex di...