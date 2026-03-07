Il governo italiano ha deciso di inviare un sistema di difesa aerea al Kuwait, sviluppato con aziende tedesche, in risposta alle richieste degli alleati nel Golfo. Da giorni si susseguono sollecitazioni alle imprese del settore per garantire la consegna di questo

Il pressing va avanti da giorni sulle aziende di settore. Il governo accelera per fornire agli alleati nel Golfo uno “scudo” aereo contro i missili e i droni iraniani. Non solo il Samp-T: la batteria anti-missilistica di produzione italo-francese, che l’Italia potrebbe smobilitare per fornirla a uno dei partner mediorientali nel mirino degli ayatollah, non è l’unica carta sul tavolo. L'ARMA ANTI-DRONI Se un’opzione guarda a Parigi, l’altra guarda a Berlino. Sono infatti in corso interlocuzioni fra il governo e il colosso della Difesa tedesco Rheinmetall per accelerare la fornitura di un cannone anti-droni per la base kuwaitiana di Ali Al Salem, dove al fianco degli alleati e dei soldati americani sono schierati assetti ingenti dell’Aeronautica militare italiana. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Scudo antidroni in Kuwait, l?Italia invia il super-cannone prodotto con i tedeschi

