Ascoli, 22 dicembre 2025 – Dopo gli episodi analoghi del 26 settembre e del 6 ottobre, ancora scritte dal contenuto sessualmente esplicito sono comparse stamattina sui muri di un istituto superiore di Ascoli Piceno aventi come vittima sempre la stessa studentessa minorenne, anche stavolta indicata con nome, cognome e la classe che frequenta. L’ignoto writer ha utilizzato la stessa vernice spray rossa utilizzata in precedenza, riportando in più punti delle pareti esterne alla scuola frasi offensive e minacciose, dal contenuto sessualmente esplicito. Anche in questa circostanza l’autore ha invitato la malcapitata al suicidio, come già fatto anche in precedenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancora scritte con insulti e offese sui muri della scuola contro una studentessa ascolana

Scritte choc contro studentessa sui muri di una scuola ad Ascoli: “Insulti e ignobile invito al suicidio” - Ascoli, 27 settembre 2025 – Scritte dal contenuto sessualmente esplicito, minaccioso e con perfino inviti al suicidio sono comparse questa mattina sui muri di una scuola di Ascoli. ilrestodelcarlino.it

Ascoli, orribili scritte sessiste contro una ragazzina minorenne sui muri delle scuole. È la quarta volta - Orribili scritte sessiste contro una ragazzina minorenne sui muri delle scuole ad Ascoli. corriereadriatico.it

Offese no-vax sui muri. Imbrattato il circolo pronto ad ospitare l’evento con Speranza - Non è stato un avvicinamento particolarmente semplice quello che c’è stato ieri per l’evento di apertura della campagna elettorale del candidato del Partito Democratico, Riccardo Trallori, che ha ... lanazione.it

Gli insulti e le scritte offensive hanno scatenato indignazione, sanzioni disciplinari e un acceso dibattito su rispetto e cultura di genere nella scuola. - facebook.com facebook

Scritte con insulti contro un docente e svastiche. A scuola. Verona, 2025. #Pietre @repubblica x.com