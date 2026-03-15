Scritta contro Lotito la solidarietà della politica | Dissenso non deve trasformarsi in violenza

Una scritta contro Claudio Lotito è apparsa sul muro della chiesa di San Frumenzio ai Prati Fiscali. La politica ha espresso solidarietà, affermando che il dissenso non deve trasformarsi in violenza. La frase ha attirato l’attenzione e ha suscitato reazioni da parte di diversi esponenti politici. Nessun’altra informazione sui responsabili o sui motivi alla base del gesto è stata comunicata.

La scritta contro Claudio Lotito, apparsa sul muro della chiesa di San Frumenzio ai Prati Fiscali, non è passata inosservata. Dopo che la notizia è stata diffusa da RomaToday, hanno espresso solidarietà sia il segretario nazionale di Forza Italia e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, sia il vicesegretario della Lega Claudio Durigon. La scritta lascia poco spazio all'interpretazione:"Claudio Lotito solo qui sei il benvenuto, coi piedi davanti". Chiaro riferimento ai funerali, occasioni nelle quali i defunti escono dalla chiesa per l'appunto “con i piedi davanti”, cioè rivolti verso l'uscita, all'interno della bara. “Esprimo solidarietà, anche a nome di tutta Forza Italia, al senatore Claudio Lotito per le gravi e minacciose scritte, a lui rivolte, comparse sul muro di una chiesa a Montesacro. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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