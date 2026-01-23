Cristina Carelli presidente DiRe - Donne in Rete contro la violenza | La cancellazione della parola consenso e l’introduzione del dissenso può avere un solo obiettivo | consegnare agli stupratori l’attenuante dell’incomprensione

Cristina Carelli, presidente di D.i.Re, commenta il nuovo disegno di legge sulla violenza sessuale, evidenziando come la modifica del termine consenso e l’introduzione del dissenso possano essere interpretate come una possibile attenuante per gli stupratori. La legge, riscritta dalla Commissione Giustizia del Senato, sotto la guida di Giulia Bongiorno, suscita attenzione sulle definizioni e sui criteri legali relativi alla violenza di genere.

Per l'esperienza dell'associazione questa modifica potrà solo peggiorare la situazione e rendere i processi per stupro, già faticosi e umilianti per le donne, ancora più difficili da affrontare. «Con questo approccio», aggiunge ancora Carelli, «la donna dovrà essere in grado di dire di no e dimostrare di averlo detto. Nel caso in cui la proposta della presidente Bongiorno fosse portata avanti per la modifica dell’art. 609bis del codice penale, sarebbe un grave passo indietro per la tutela dei diritti umanitari delle donne e si disattenderebbero le indicazioni della Convenzione di Istanbul, oltre a contraddire quanto già espresso in Italia dalla Cassazione». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Argomenti discussi: Lei si prostituiva, non è tentato femminicidio.; Si prostituiva, non è tentato femminicidio. È forse tornato il delitto d'onore in tribunale?; Barricate delle opposizioni sulla legge sugli stupri: Rottura gravissima, Meloni viene smentita; Ventimiglia, il tentato omicidio diventa un caso nazionale. Carelli (Di.Re): Sembra un ritorno al delitto d’onore.

