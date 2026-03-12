Indagati per la Flotilla Rifondazione | Solidarietà a Parma deve continuare a esserci spazio per il dissenso

Venti persone, tra cui due assessori e due consigliere comunali, sono state indagate dalla Procura di Parma in relazione alle proteste a favore della Flotilla del 1° ottobre 2025, che si sono concluse con un'occupazione. La questione riguarda le manifestazioni di dissenso avvenute in quella data, coinvolgendo figure di spicco della politica locale. La vicenda è al centro dell'attenzione pubblica e delle indagini in corso.

Ventun persone, tra cui due assessori (Francesco de Vanna e Caterina Bonetti) e due consigliere comunali (Gabriella Corsaro e Victoria Oluboyo), sono indagate dalla Procura della Repubblica di Parma per le proteste a favore della Flotilla del 1° ottobre 2025, che terminarono con l'occupazione dei. Per 9 degli indagati (tra cui due società), lo scorso 6 marzo il pm ha chiesto il rinvio a giudizio