Arezzo | scontro fra tre auto sulla regionale 71

Arezzo, oggi pomeriggio poco dopo le 17, tre auto sono entrate in collisione sulla regionale 71. I vigili del fuoco sono arrivati sul luogo dell’incidente per estrarre eventuali feriti e mettere in sicurezza la zona. Sul posto anche le forze dell’ordine, che hanno gestito la viabilità e avviato le verifiche. Non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni dei coinvolti.

AREZZO – I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 17 di oggi, 15 marzo 2026, ad Arezzo per un incidente stradale sulla SR 71. Coinvolte tre vetture, di cui due frontalmente. Gli occupanti all’arrivo della squadra erano già fuori dagli abitacoli. Sono state messe in sicurezza le vetture. Sul posto Carabinieri e personale sanitario per quanto di loro competenza. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Arezzo: scontro fra tre auto sulla regionale 71 Articoli correlati Incidente sulla strada regionale 203: frontale fra tre auto, coinvolti bambiniUn incidente frontale tra tre automobili si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo la strada regionale 203, in località Le Campe, nel... Scontro fra auto sulla Tosco Romagnola, una si ribalta, tre feritiSul posto per l'intervento vigili del fuoco, carabinieri e 118: due le auto coinvolte nel sinistro avvenuto ad un incrocio CALCINAIA – Una squadra... Approfondimenti e contenuti su Arezzo scontro fra tre auto sulla... Temi più discussi: Si cappotta con l'auto in via Cimabue: 72enne in ospedale; Scontro tra auto e motociclo. muore un ragazzo di 17 anni. E' successo a Montevarchi; Incidente in via Cimabue, ferita donna di 72 anni; Incidente a Nettuno: scontro tra due auto, morto un uomo. Arezzo: scontro fra tre auto sulla regionale 71I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 17.00 di oggi, 15 marzo 2026, ad Arezzo per un incidente stradale sulla SR 71. Coinvolte tre vetture, di cui due frontalmente ... firenzepost.it Scontro sulla 73 tra un'auto e un minivan: coinvolte 6 personeIncidente stradale nel pomeriggio di martedì 10 marzo tra un'auto e un minivan con cinque persone a bordo. Il sinistro si è verificato sulla 73 Senese Aretina, incrocio immissione da viale F. Rosselli ... corrierediarezzo.it I bianconeri conquistano il 19° successo stagionale e salgono a 65 punti. Doppietta di Gori e rete di Oviszach. La rivale Arezzo rallenta con il pari interno contro il Perugia facebook #SerieC gr.B Forlì-Juventus NextGen 2-2 Arezzo-Perugia 1-1 Gubbio-Ascoli 1-3 league table (top5) 1 Arezzo 67 2 Ascoli 65 3 Ravenna 58 4 Campobasso 45 5 Pineto 45 #calcio #football x.com