Incidente sulla SR 71 a Cortona | tre auto coinvolte due feriti trasportati in ospedale

Oggi sulla SR 71 a Cortona si è verificato un incidente che ha coinvolto tre veicoli, con due persone rimaste ferite. L’intervento dei soccorritori è avvenuto nel primo pomeriggio, intorno alle 15, e i feriti sono stati trasportati in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo la SR 71 nel territorio di Cortona. L'allarme al 118 ASL TSE è scattato intorno alle 15.30 a seguito di un sinistro che ha coinvolto tre autovetture. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza infermierizzata di Cortona, il mezzo BLSD di Castiglion Fiorentino e la Polizia Municipale per i rilievi e la gestione della viabilità. Due persone sono rimaste ferite: una donna di 25 anni e un uomo di 83 anni. Entrambi sono stati trasportati in codice 2 al pronto soccorso della Ospedale della Fratta per accertamenti e cure. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte delle autorità competenti.

