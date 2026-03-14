Trovato morto Elia Rosa il 33enne scomparso due mesi fa da Tor Marancia
Elia Rosa, un uomo di 33 anni scomparso due mesi fa a Roma, è stato trovato morto. Prima di sparire, aveva chiuso i profili social e non si avevano più sue notizie. La scoperta è avvenuta recentemente, ma non sono stati forniti dettagli sulle circostanze della morte. La famiglia e le autorità stanno approfondendo gli accertamenti.
Elia Rosa, il 33enne scomparso due mesi fa a Roma, è stato trovato privo di vita. Stava affrontando un periodo difficile, prima di sparire aveva chiuso i profili social. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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