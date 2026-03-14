Trovato morto Elia Rosa il 33enne scomparso due mesi fa da Tor Marancia

Elia Rosa, un uomo di 33 anni scomparso due mesi fa a Roma, è stato trovato morto. Prima di sparire, aveva chiuso i profili social e non si avevano più sue notizie. La scoperta è avvenuta recentemente, ma non sono stati forniti dettagli sulle circostanze della morte. La famiglia e le autorità stanno approfondendo gli accertamenti.