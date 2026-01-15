Schianto tra auto e furgone lungo la tangenziale | feriti in ospedale

Da parmatoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 15 gennaio, poco dopo le 10.30, si è verificato un incidente tra un'auto e un furgone lungo la tangenziale Nord di Parma, all'altezza dell'uscita per il quartiere Crocetta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione. La circolazione ha subito rallentamenti nelle ore successive.

Poco dopo le ore 10.30 di giovedì 15 gennaio si è verificato un incidente stradale lungo la tangenziale Nord di Parma, all'altezza dell'uscita per il quartiere Crocetta. Secondo le prime informazioni un furgone e un'auto sarebbero venuti a contatto: i veicoli avrebbero riportato danni alle. 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Incidente sulla Tangenziale Est a Cologno, schianto tra auto e furgone: sei feriti

Leggi anche: Incidente in corso Trieste, schianto tra auto e furgone all'uscita della tangenziale

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Schianto lungo il tratto aretino dell'A1 tra un'auto e un furgone: illesi gli occupanti; Schianto tra due auto e un camion: un ferito e viabilità in tilt; Grave incidente nel Milanese: ragazzo travolto da un'auto, rianimato sul posto; Incidente sull'A5 in direzione Torino, all'uscita per Volpiano: un'auto si ribalta.

Incidente mortale: camion si ribalta e travolge un furgone - Tragico incidente stradale a Maserada, in provincia di Treviso, dove un uomo ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato all’interno del proprio furgone in seguito al ribaltamento di un camion. zoom24.it

schianto auto furgone lungoGhiaccio e nebbia. Schianto fra un furgone e un’auto: due feriti a Mariana Mantovana - MARIANA MANTOVANA Nebbia, ghiaccio e anche una dose di imprudenza sono alla base di un incidente avvenuto questa mattina, intorno alle ore 7. vocedimantova.it

schianto auto furgone lungoSchianto allo svincolo di Stupinigi, traffico in tilt e un’auto nella scarpata - uscita dello svincolo di Stupinigi, lungo viale Torino, sul territorio comunale di Nichelino, uno dei punti più delicati della tangenzi ... giornalelavoce.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.