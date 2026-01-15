Schianto tra auto e furgone lungo la tangenziale | feriti in ospedale

Giovedì 15 gennaio, poco dopo le 10.30, si è verificato un incidente tra un'auto e un furgone lungo la tangenziale Nord di Parma, all'altezza dell'uscita per il quartiere Crocetta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione. La circolazione ha subito rallentamenti nelle ore successive.

Poco dopo le ore 10.30 di giovedì 15 gennaio si è verificato un incidente stradale lungo la tangenziale Nord di Parma, all'altezza dell'uscita per il quartiere Crocetta. Secondo le prime informazioni un furgone e un'auto sarebbero venuti a contatto: i veicoli avrebbero riportato danni alle.

