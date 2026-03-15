Schianto sulla Canaletto domani l’addio a Alessandro

Domani alle 15 si terrà l’ultimo saluto nella chiesa di San Prospero ad Alessandro Alberghini, il ragazzo di 23 anni deceduto venerdì mattina nello schianto avvenuto sulla Canaletto. La cerimonia riunirà amici e familiari per ricordare il giovane, che ha perso la vita in un incidente stradale. La salma sarà trasferita nella chiesa per tutta la durata della cerimonia.

Domani, alle 15, verrà dato l’ultimo saluto, nella chiesa parrocchiale di San Prospero, ad Alessandro Alberghini, il 23enne morto venerdì mattina nello schianto sulla Canaletto. Il giovane, in sella alla sua moto da cross, intorno alle 10, stava tornando a casa quando, disarcionato dalla moto, è stato scaraventato violentemente a terra in seguito ad una brusca frenata in curva, terminando poi contro il guard rail della corsia opposta. La Ktm, senza pilota, ha proseguito la sua corsa per altri quaranta metri finendo sul campo, contro mano, in un tratto della Statale 12 non protetto da barriere. L’urto devastante, prima sull’asfalto poi contro la barriera metallica, è stato fatale per Alessandro, complice anche la perdita del casco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schianto sulla Canaletto, domani l’addio a Alessandro Articoli correlati Leggi anche: Alessandro Alberghini muore a 23 anni, un'altra vita spezzata sulla Canaletto Corriera fuori controllo innesca una carambola sulla Canaletto, diversi feritiIntorno alle 10 di questa mattina si è verificato un grave incidente lungo la strada Nazionale Canaletto all'altezza dell'Eurocamping Service nella... Altri aggiornamenti su Schianto sulla Canaletto domani l'addio... Temi più discussi: Schianto sulla Canaletto, domani l’addio a Alessandro; Perde il controllo della moto, 23enne muore lungo la Canaletto; Tragico incidente in moto sulla Canaletto: Alessandro Alberghini muore a 23 anni; Schianto fatale con la moto da cross: 23enne perde la vita nel Modenese. Schianto sulla Canaletto, domani l’addio a AlessandroDomani, alle 15, verrà dato l’ultimo saluto, nella chiesa parrocchiale di San Prospero, ad Alessandro Alberghini, il ... ilrestodelcarlino.it Schianto fatale con la moto da cross: 23enne perde la vita nel ModeneseL'incidente sulla Canaletto a San Prospero. All'arrivo dei soccorsi purtroppo per la vittima non c'era più niente da fare ... rainews.it Olbia, schianto all’incrocio tra una Ferrari e una Citroen: un ferito L’incidente stradale tra le vie Vela e Lanfranchi. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia locale facebook Dal sogno del Motomondiale al tragico schianto a 42 anni #Rimini #Cronaca x.com