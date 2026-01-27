Corriera fuori controllo innesca una carambola sulla Canaletto diversi feriti

Un incidente sulla strada Nazionale Canaletto, vicino all'Eurocamping Service a San Matteo, ha coinvolto una corriera fuori controllo, causando una carambola e diversi feriti. L'intervento delle forze dell'ordine è ancora in corso per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei cittadini.

Intorno alle 10 di questa mattina si è verificato un grave incidente lungo la strada Nazionale Canaletto all'altezza dell'Eurocamping Service nella frazione di San Matteo. Da una prima ricostruzione pare che una corriera Seta, partita da Mirandola e diretta a Modena, abbia scartato.

