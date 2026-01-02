I requisiti per ottenere il risarcimento da abuso di contratti a termine nella scuola Pillole di Question Time

Durante il Question Time del 19 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con l’intervento dell’avvocato Walter Miceli di Anief, è stata analizzata la normativa e i criteri necessari per ottenere il risarcimento in caso di abuso di contratti a termine nella scuola. Un approfondimento utile per docenti precari che desiderano conoscere i propri diritti e le modalità per tutelarsi.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.