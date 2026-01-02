I requisiti per ottenere il risarcimento da abuso di contratti a termine nella scuola Pillole di Question Time
Durante il Question Time del 19 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con l’intervento dell’avvocato Walter Miceli di Anief, è stata analizzata la normativa e i criteri necessari per ottenere il risarcimento in caso di abuso di contratti a termine nella scuola. Un approfondimento utile per docenti precari che desiderano conoscere i propri diritti e le modalità per tutelarsi.
Nel question time del 19 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite l’avvocato Walter Miceli (Anief), è stata affrontata una questione centrale relativa ai criteri per il riconoscimento del risarcimento del danno nei confronti dei docenti precari. Un focus particolare è stato posto sui requisiti richiesti per dimostrare l’abuso di contratti a termine da parte dell’amministrazione scolastica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
