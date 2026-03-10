Vittoria dei precari della scuola Abuso di contratti a termine | ora il Ministero dovrà risarcire

Il Tribunale di Prato ha emesso due sentenze che riguardano il precariato nella scuola e l’abuso di contratti a termine. Le decisioni giudiziarie obbligano il Ministero dell’Istruzione a risarcire i docenti coinvolti. La vicenda è stata resa pubblica il 10 marzo 2026 e ha suscitato attenzione sul tema del lavoro precario nel settore scolastico.

Prato, 10 marzo 2026 – Due sentenze del Tribunale di Prato riaccendono i riflettori sul tema del precariato nella scuola. In entrambi i casi il giudice ha riconosciuto l’abuso nella reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il limite previsto dalla legge e ha condannato il ministero dell’Istruzione e del Merito a risarcire i lavoratori coinvolti. Le decisioni riguardano un assistente tecnico e una docente di religione, entrambi seguiti dalla Uil Scuola di Prato. Al centro delle cause c’è la pratica, più volte contestata dai sindacati, di rinnovare per anni contratti a termine senza bandire i concorsi triennali previsti dalla normativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vittoria dei precari della scuola. Abuso di contratti a termine: ora il Ministero dovrà risarcire Articoli correlati Precario per 18 anni, prof di religione vince causa per abuso di contratti a termine: il ministero dovrà risarcirloAssunto dopo 18 anni di precariato, un docente di religione ha fatto causa al ministero dell'Istruzione e ha vinto. I requisiti per ottenere il risarcimento da abuso di contratti a termine nella scuola. Pillole di Question TimeNel question time del 19 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite l’avvocato Walter Miceli (Anief), è stata... Aggiornamenti e notizie su Vittoria dei precari della scuola Abuso... Temi più discussi: Vittoria dei precari della scuola. Abuso di contratti a termine: ora il Ministero dovrà risarcire; Il Tribunale di Prato dà ragione a una docente precaria di religione: risarcimento per abuso dei contratti a termine; Scuola, Carta docente anche a supplenti al 30 giugno: vittoria Anief; Scuola: guida legale ai diritti negati. Come ottenere rimborsi e risarcimenti nel 2026. Asl Ba. Vittoria sindacale: i precari ottengono il contratto a tempo indeterminatoL'impegno all'assunzione è statao comunicato dal Dg Sangudolce al sindacato Usspi che ha reso nota la svolta con una nota dove si spiega che l'accordo rigurda i Tuttavia la lotta sembrerebbe 264 ... quotidianosanita.it I precari avranno il bonus. Vittoria degli insegnantiTutelato dal sindacato Gilda, un gruppo di una ventina di prof ottiene dal giudice il riconoscimento di 500 euro annui di aggiornamento professionale. Esultano gli insegnanti precari del Forlivese. Il ... ilrestodelcarlino.it Nel Regno Unito oltre 12 milioni di giocatori hanno avviato una causa per abuso di posizione dominante, l'accusa è di aver praticato prezzi eccessivi - facebook.com facebook Ho cancellato ChatGPT. E l’ho fatto per scelta politica. OpenAI ha scelto da che parte stare: da quella dell’abuso di potere, della sorveglianza indiscriminata, dall’utilizzo dei dati senza controllo. Dalla parte di Trump. E infatti chi provava a difendere l’etica - Dari x.com