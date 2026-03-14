Per la primavera estate 2026, le borse e le scarpe si presentano in colori bianco e nero, dominando le collezioni di molte case di moda. Questa scelta stilistica si traduce in accessori che si distinguono per la semplicità e il contrasto forte tra le tonalità. Le proposte sono state mostrate durante le sfilate, attirando l’attenzione di addetti ai lavori e appassionati di tendenze.

La stagione Primavera Estate 2026 si apre con una dichiarazione di intenti netta e senza compromessi nel mondo degli accessori: le tonalità protagoniste non ammettono mezze misure. Il colore diventa l’elemento magico capace di trasformare radicalmente un outfit e l’umore, ponendo fine alle sfumature intermedie per abbracciare scelte decise. Tra bianco assoluto e nero profondo, o tra esplosioni cromatiche vitaminiche, la moda impone una scelta binaria che ridefinisce l’eleganza del momento. Non si tratta di semplici tendenze passeggere, ma di un vero e proprio codice estetico che guiderà gli acquisti nei prossimi mesi. Le collezioni in arrivo confermano che la perfezione risiede nella purezza cromatica, dove il contrasto è re e l’intensità è legge. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Primavera 2026: Bianco e nero dominano borse e scarpe

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