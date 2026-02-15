Tutte le scarpe cult della prossima Primavera-estate da mettere nella wish-list
Perché le scarpe più amate della prossima stagione sono già sulla lista dei desideri, il motivo è semplice: le tendenze si muovono tra ritorni nostalgici e novità di stile. La primavera-estate 2024 porta in passerella modelli come le sneaker e le ballerine, ideali per affrontare le giornate di sole, mentre i tacchi alti e i kitten heel conquistano chi cerca un tocco di eleganza. Gli stivali ispirati agli anni duemila tornano a essere protagonisti, così come i clog, perfetti per un look casual ma di carattere.
Sneaker, ballerine e «sneakerine». E poi tacchi vertiginosi e kitten heel, stivali che ci ricordano i primi anni Duemila e clogs. Sono arrivate le it-shoes più desiderabili della bella stagione +++dropcap Quali scarpe indosseremo questa Primavera-estate 2026? I tacchi tornano a essere vertiginosi - ma non mancano i kitten heel; gli anfibi contemporanei sono «imbottiti» per un comfort maggiore (ne sono un esempio i Tone di Burberry); le sneaker non passano di moda - ma, frutto di un processo di ibridazione, assomigliano sempre di più a ballerine; e le ballerine sono decostruite, flessibili. Ci sono clogs, sandali e stringate, mule con zeppa e stivali anni Duemila (quelli di Miu Miu). 🔗 Leggi su Vanityfair.it
