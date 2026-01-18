Scandone Avellino a Viterbo | esame di maturità al Pala Malè per l' inizio del girone di ritorno

Da avellinotoday.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Scandone Avellino affronta Viterbo al Pala Malè in occasione dell'inizio del girone di ritorno. Dopo recenti variazioni nell’organico e l’ingaggio di Flavio Gay, questa partita rappresenta un momento di verifica importante per la squadra, che cerca continuità e stabilità in una fase cruciale della stagione. Un esame di maturità per la formazione irpina, impegnata a confermare le proprie ambizioni nel campionato.

Dopo una settimana caratterizzata da diversi cambiamenti sotto il profilo tecnico e che ha visto la società salutare Quarisa e Beck e ingaggiare il play-guardia Flavio Gay, la prima giornata del girone di ritorno mette subito di fronte un banco di prova importante per la Scandone Avellino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Scandone Avellino attesa dal Basket Aquilano: esame di maturità nell’ultima d’andata

Leggi anche: Scandone Avellino e Benevento, sfida di alta quota al Pala Miwa

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Scandone Avellino a Viterbo: esame di maturità al Pala Malè per l'inizio del girone di ritorno.

scandone avellino viterbo esameScandone a Viterbo: sfida al Pala Malè per aprire il girone di ritorno - Dopo una settimana caratterizzata da diversi cambiamenti sotto il profilo tecnico e che ha visto la società salutare Quarisa e Beck e ingaggiare il play- irpinianews.it

scandone avellino viterbo esameScandone Avellino, al Pala Malè di Viterbo inizia il girone di ritorno dei lupi - Dopo una settimana intensa, segnata da cambiamenti importanti nel roster e dallo sguardo rivolto al f ... orticalab.it

scandone avellino viterbo esamePallacanestro – La WeCom-Ortoetruria apre il girone di ritorno contro l’Avellino - Dopo un mese di stop, dovuto a pausa natalizia, turno di riposo e riformulazione del calendario, la WeCOM- etrurianews.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.