Scandone Avellino a Viterbo | esame di maturità al Pala Malè per l' inizio del girone di ritorno

Scandone Avellino affronta Viterbo al Pala Malè in occasione dell'inizio del girone di ritorno. Dopo recenti variazioni nell'organico e l'ingaggio di Flavio Gay, questa partita rappresenta un momento di verifica importante per la squadra, che cerca continuità e stabilità in una fase cruciale della stagione. Un esame di maturità per la formazione irpina, impegnata a confermare le proprie ambizioni nel campionato.

Dopo una settimana caratterizzata da diversi cambiamenti sotto il profilo tecnico e che ha visto la società salutare Quarisa e Beck e ingaggiare il play-guardia Flavio Gay, la prima giornata del girone di ritorno mette subito di fronte un banco di prova importante per la Scandone Avellino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

