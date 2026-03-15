Savorani tra i 15 | merende sane e agricoltura under 35

Andrea Savorani, imprenditore agricolo di Faenza, è tra i quindici finalisti dell’Oscar Green a Roma. La sua candidatura si inserisce nella categoria dedicata alle merende sane e all’agricoltura under 35. La competizione si è svolta nella capitale, coinvolgendo giovani imprenditori provenienti da diverse regioni italiane. La selezione ha riconosciuto il suo lavoro tra i migliori in questa area.

Andrea Savorani, imprenditore agricolo di Faenza, si è classificato tra i quindici finalisti dell’Oscar Green a Roma. Il progetto Merende mediterranee, nato dalla collaborazione con l’Istituto Alberghiero Artusi, punta a promuovere la dieta sana e il cibo a chilometro zero nelle scuole. L’iniziativa premia le imprese agricole under 35 che uniscono produzione di qualità all’educazione alimentare. La presenza del ministro Lollobrigida e dei vertici di Coldiretti sottolinea l’importanza data alla nuova generazione di agricoltori. Gli studenti coinvolti hanno realizzato spuntini sani durante l’evento romano. Giovani Imprese: Il Motore dell’Agricoltura Italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Savorani tra i 15: merende sane e agricoltura under 35 Articoli correlati Agricoltura under 35, c'è un ravennate tra i top 15 d'Italia: il progetto di Savorani promuove le "merende sane"Cresce l’innovazione nei campi italiani spinta dall’ingegno delle 49mila imprese agricole under 35 attive, capaci di garantire prodotti di alta... Agricoltura lucana in crisi: il gasolio sale del 35%La crisi energetica e le speculazioni sui mercati stanno schiacciando il settore agricolo lucano tra costi in esplosione e margini che si... Contenuti e approfondimenti su Savorani tra i 15 merende sane e... Discussioni sull' argomento Agricoltura under 35, c'è un ravennate tra i top 15 d'Italia: il progetto di Savorani promuove le merende sane; Oscar Green Coldiretti, premiato a Roma il faentino Andrea Savorani con le merende mediterranee. Agricoltura under 35, c'è un ravennate tra i top 15 d'Italia: il progetto di Savorani promuove le merende saneCresce l’innovazione nei campi italiani spinta dall’ingegno delle 49mila imprese agricole under 35 attive, capaci di garantire prodotti di alta qualità che contribuiscono in maniera significativa ai p ... ravennatoday.it Oscar Green Coldiretti, premiato a Roma il faentino Andrea Savorani con le merende mediterraneeTra le idee innovative premiate a Roma per i vent’anni di Oscar Green, il concorso promosso da Coldiretti Giovani Impresa, c’è anche un progetto nato nel territorio ravennate. Tra i quindici finalisti ... ravennawebtv.it L’imprenditore agricolo faentino Andrea Savorani è arrivato secondo al premio nazionale Oscar Green organizzato da Coldiretti a Roma, nell’ambito di un progetto che vede coinvolti anche gli studenti dell’alberghiero di Riolo Terme: “L’intento è quello di sens facebook