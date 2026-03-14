Agricoltura under 35 c' è un ravennate tra i top 15 d' Italia | il progetto di Savorani promuove le merende sane

Tra le 15 migliori realtà italiane nel settore agricolo under 35 si trova un’azienda di Ravenna. Il progetto di Savorani si concentra sulla promozione di merende sane, evidenziando l’impegno di un giovane imprenditore locale. Le 49mila imprese agricole under 35 in Italia continuano a innovare, offrendo prodotti di alta qualità che rappresentano un elemento distintivo del Made in Italy sulla tavola.

Cresce l’innovazione nei campi italiani spinta dall’ingegno delle 49mila imprese agricole under 35 attive, capaci di garantire prodotti di alta qualità che contribuiscono in maniera significativa ai primati del Made in Italy a tavola. È quanto emerge da un’analisi Coldiretti diffusa in occasione della finale a Roma dell’Oscar Green, il premio di Coldiretti Giovani Impresa ad aziende e start up che generano sviluppo e lavoro, che celebra quest’anno il suo ventennale. All’iniziativa presenti il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, il segretario generale Vincenzo Gesmundo e il delegato nazionale di Coldiretti Giovani, Enrico Parisi, assieme al ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida e al vicedirettore della Fao Maurizio Martina. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Temi più discussi: Aziende agricole under 35 in flessione ma resilienti e attive negli investimenti innovativi; Sono 49.000 le aziende agricole under 35 in Italia. E l’occupazione cresce del +6% nel 2025; Roma regina dei campi: quasi un agricoltore su due è under 40, ma calano le imprese giovanili; Agricoltura sarda, i giovani tengono: quasi 3.000 imprese under35… e bandi in ritardo.

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